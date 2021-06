Der Countdown läuft: alle Privatanleger haben am Samstag wieder die Möglichkeit sich zu aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Börse & Geldanlage zu informieren.

Unser Börsentag online am 5. Juni wird wieder ein umfangreiches gestreamtes Vortragsprogramm und eine virtuelle Messe vereinen. In vier parallel laufenden Vorträgen kann sich jeder sein individuelles Tagesprogramm selbst zusammen stellen, ob Börseneinsteiger oder erfahrener Trader. Besuchen Sie die Messestände namhafter Aussteller, stellen Sie Fragen im Chat oder nehmen Sie am Börsentags-Gewinnspiel teil, um wieder attraktive Preise zu gewinnen.

Freuen Sie sich schon jetzt auf bekannte Referenten, wie Hans. A. Bernecker, Harald Weygand, Alfred Maydorn u.v.a.

Hier geht's zur kostenfreien Anmeldung für Besucher.